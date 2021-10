Plysje sjit yn Frjentsjer, ien persoan oanholden

Doe't de plysje nei in melding freed oan de ein fan de middei nei de Schoener yn Frjentsjer ta gong, troffen se in man mei in stekwapen. De plysje-agint fielde dêrby de needsaak om in rjochte skot te lossen.

De man mei it stekwapen waard net rekke. Nei't de plysje pepperspray brûkte, waard de man oanholden. Hy is nei it plysjeburo ta brocht.