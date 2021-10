Anonime ynleveraksje smyt 25 wapens op

Yn Fryslân binne oant no ta seker 25 wapens anonym ynlevere by de plysje nei oanlieding fan in lanlike ynleveraksje. It giet foaral om messen, mar der binne ek boksbûgels en nepfjoerwapens ynlevere. Der binne yn Noard-Nederlân yn totaal 27 fjoerwapens ynlevere.