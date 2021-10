Sterke Yerke-flot te wetter litten yn Harns

Nei in keuring fan trije oeren komt it sein op grien te stean en kin de Yerke te wetter. De Sterke Yerke is it fjirde skip yn de rige fan de Yerkes. De ferneamste helle Bonaire, mar it hjoeddeistige skip sil foarearst net sa fier.

"Ast it sa fergelikest dan klinkt it wol wat saai ja, mar we gean earst allinnich nei Skylge," laket Wilfred de Jong. "It is in moai momint om it skip sa yn it wetter te sjen. Alles docht it en dan kinne we aanst miskien fierder as allinnich de Waadeilannen. Mar earst efkes wenne."