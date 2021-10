Ben Feringa krijt earste eksimplaar biografy fan Eise Eisinga

Arjen Dijkstra, direkteur fan it Universiteitsmuseum yn Grins, hat acht jier oan it boek wurke. It doel wie om in nij ferhaal te fertellen oer it libben fan Eisinga. Dijkstra hat foar it libbensferhaal tsientallen 'nije' boarnen brûkt.

Dijkstra hat besocht syn haadpersoan yn de ekonomyske, politike en wittenskiplike kontekst fan syn tiid te pleatsen. "Ik bin der echt hiel bliid mei. It hat soms ek wol in skoft stillein. Somtiden wol oardel jier. Dêrom is it wol ekstra moai dat it no klear is en dat it boek er leit," seit Dijkstra.