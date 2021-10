Issa Kallon werom by SC Cambuur as ynternasjonal fan Sierra Leöane

Tsjinstanner Fortuna Sittard wûn de earste wedstriid fan it seizoen, mar stiet nei sân wedstriden noch mar op fiif punten. Cambuur kin sadwaande it gat mei de Limboargers fergrutsje nei tsien punten, as se winne.

'Gouden dingen'

Dat besef libbet ek by De Jong. "We kinne gouden dingen dwaan. We binne goed start. We ha de top trije fan foarich jier hân en dy wiene iets better as ús. Oare wedstriden sieten we der ticht by of oerhinne. Dat moatte we eins folhâlde de kommende wiken."

Wat wit De Jong fan de tsjinstanner fan sneon? "Se spylje ferskillende systemen. Dat is net te betrainen foar ús. We sjogge wat se dogge en dêr reagearje we op, we ha ferskillende plannen."