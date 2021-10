GGD Fryslân: grypseizoen begûn, teste dêrom noch wichtiger

Dat de sifers wer oprinne is maklik út te lizzen, seit Everhard Hofstra fan GGD Fryslân: "Dit komt twee weken na de versoepelingen. Mensen mogen dichterbij elkaar zijn en mogen meer contact hebben. Het virus is er natuurlijk nog steeds wel." De hegere besmettingssifers hawwe foarearst noch net laat ta in sterke groei yn de sikehûsopnames.

Der waard wol rekken holden mei oprinnende besmettingssifers: "Uiteindelijk doordat je de maatschappij verder open laat gaan, accepteren we dat er verspreiding plaatsvindt. Maar het is nog steeds van belang dat de mensen die niet gevaccineerd zijn niet al te ziek worden en druk op de zorg geven, want dan komt daar een knelpunt."

Grypseizoen begûn

It grypseizoen is ek wer begûn. Dat betsjut neffens de GGD dat mear minsken klachten krije, dy't bot op coronaklachten lykje kinne. "Daarom blijft het belangrijk om te testen en uit te vinden 'heb ik corona of heb ik iets anders?'", seit Hofstra. GGD Fryslân seit de testkapasiteit de kommende tiid op te skalen.

Kwetsbere groepen krije de kommende tiid in útnûging foar de grypprik. "Wij adviseren mensen die daarvoor in aanmerking komen wel om een griepprik te halen, om te zorgen dat we niet en door griep en door corona veel mensen in het ziekenhuis krijgen."

Faksinaasjegraad

Fan de Friezen âlder as tolve jier is yntusken 77 persint folslein faksinearre, lanlik leit dat sifer op 81 persint.

Mei de besmetlike deltafariant soe dat net heech genôch wêze. "We moeten naar die 90, 95% vaccinatiegraad toe", seit Hofstra. "Het is belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te vaccineren. De mensen die kiezen om niet gevaccineerd te worden of jongeren die het nog niet kunnen krijgen, die zullen het vroeg of laat doormaken."