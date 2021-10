AED's op alle Fryske stasjons: "It is fan libbensbelang"

Op it stasjon fan Snits koene minsken freedtemoarn in training yn reanimaasje krije. Ynstruktrise Sietske Halma neamt de AED tige wichtich. "Slachtoffers hawwe 70 persint mear kâns om te oerlibjen. It is echt fan libbensbelang."

Elts kin it brûke

Ien dy't noch nea mei in AED wurke hat kin it apparaat ek brûke, leit Halma út. "Hy fertelt alles. Hy fertelt datst de klean út dwaan moatst, hy fertelt datst it slachtoffer loslitte moatst. Hy praat tsjin dy. Dit is in moai inisjatyf om mear minsken yn Fryslân rêde te kinnen."