Tebeksetter foar proef mei ierdwaarmte yn Ljouwert: "Te min wetter"

Fan july ôf hat in in konsortium fan fjouwer bedriuwen op in proeflokaasje oan de súdkant fan Ljouwert boarringen dien om út te finen oft der foldwaande waarm wetter yn de grûn sit. "Dat is het positieve: het water is warm genoeg. Het moet minstens 95 graden zijn, maar het is soms wel 99 graden", seit Gert Schurer fan it projekt Warmte van Leeuwarden. It is dus waarm genôch, mar der is te min wetter.

Undersyk, mar ferfolch ûndúdlik

Schurer jout oan dat de kommende twa moannen ferfolchûndersyk dien wurdt nei de mooglikheden foar 'geotermy'. "Over drie kilometer diepte is om de tien meter een monster genomen, die data gaan we allemaal langs. Met die data moeten we het doen."

Foar it totaalprojekt betsjut it dus yn it meast positive gefal twa moannen fertraging. "Maar hoe het komt, is niet duidelijk."