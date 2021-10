Brân yn Drachten wie needlottich ûngelok: slachtoffer wie man fan 89 jier

De plysje hat ûndersyk dien nei de brân, mar om't bliken die dat it om in ûngelok giet is it ûndersyk no ôfsletten.

By de brân binne ek trije persoanen ferwûne rekke. It fjoer ûntstie op de heechste ferdjipping fan it appartemintekompleks. Yntusken binne hast alle bewenners wer werom yn har hûs. Fjouwer apparteminten binne foarearst ûnbewenber.