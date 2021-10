544 nammen op trije glêzen pylders: Ljouwert hat in Holocaust-monumint

Oerrabyn Binjomin Jacobs warskôge mei in taspraak foar it antysemitisme fan hjoed-de-dei. Ek sei er it wichtich te finen dat der op de Ljouwerter skoallen omtinken is foar de oarlochstiid. Learlingen fan it Beyers Naudé Gymnasium liezen ferhalen foar fan famyljes yn de oarlochstiid.

Lang om let

Boargemaster Sybrand Buma fûn it moai dat it monumint der 'eindelijk' is. "Dit is wat er kan gebeuren als mensen worden buitengesloten. Vrijheid is groot goed", sa sei hy.

It inisjatyf komt by Jorrit Volkers (fan Bevrijdingsfestival Fryslân) en sjoernalist Auke Zeldenrust (fan teäterfoarstelling De Joodse Bruiloft) wei.