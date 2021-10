Learlingen fan it Zuyderzee Lyceum yn 't spier foar in skjinne Iselmarkust

"Sy hawwe der nocht oan, it is altyd better as in dei yn de skoalbanken sitte", seit dosint Jelle Siemonsma. "Wy fine it wichtich om de learlingen ek wat miljeu-edukaasje mei te jaan. Sy komme yn in unyk stik natuergebiet dêr't sy gewoanwei neat te sykjen hawwe. En fansels mei it doel om de rommel mei te nimmen dy't der leit."

Rommel meinimme

De learlingen rinne it stik tusken De Lemmer en De Hege Gerzen by Aldemardum. "Wy hawwe it lange ein yndield yn njoggen groepen. As wy wat gruts tsjinkomme, dan melde wy dat by de boskwachters. Mar de oare rommel nimme wy mei. Wy hawwe gripers krigen fan de gemeente en hawwe ek pûden."