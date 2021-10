De bonkerakken fan Boksum: 16e-iuwske slachtoffers yn tsjerke

Net yn in depot, mar behâlde foar Boksum

Iepema en doarpsgenoaten woene de bonkerakken graach behâlde foar it doarp. "Wy hawwe al gau sein: dy moatte wy hjir yn Boksum hâlde. Net earne yn in depot of yn in museum yn Ljouwert, mar hjir yn Boksum. Wy hawwe ús stjonkende bêst dien: dat hat flink wat telefoantsjes, brieven en e-mailtjes koste. Want der wiene mear kapers op de kust: Historisch Centrum Leeuwarden hie der bygelyks ek wol earen nei. Mar wy hawwe it foarinoar krigen dat sy hjir lizze."

Mear skeletten

By de fynst kamen der fiif skeletten út de grûn, mar yn de tsjerke lizze der mar twa. "Mooglik hawwe sy gewoan earst yn it fjild lein en binne sy letter pas begroeven. It lei trochinoar en wie net allegearre kompleet." De skeletten yn de tsjerke binne dan ek de meast komplete skeletten.