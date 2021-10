Keamerlid Lisa Westerveld oer jongereinsoarch: "Systeem veel te ingewikkeld"

"Deze jongeren geven aan: we worden niet gehoord", seit Westerveld. "Eén van de jongeren zei: ik voelde me gewoon soms een nummertje."

Neffens it Keamerlid moat der yn de jongereinsoarch mear sjoen wurde nei de jongelju sels en wêr't sy krekt ferlet fan hawwe. "Dat dat niet voldoende gebeurt in ons hele hulpverleningssysteem is niet oké. Daar moeten we echt wat mee."

'Te ingewikkeld'

De oplossing moat net by de helpferlieners weikomme, mar wol fan polityk Den Haag. "Het ligt niet aan de hulpverleners, we weten dat ze een ongelooflijk hoge werkdruk hebben", seit it Keamerlid. "Deze mensen zijn de jeugdhulpverlening ingegaan omdat ze het allerbeste willen voor jongeren, alleen ze kunnen het niet omdat het systeem veel te ingewikkeld in elkaar is gezet."