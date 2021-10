Harns krijt ferrassingsbesite fan tsien tallships

Direkteur Lieuwe Krol fan The Tall Ships Races is ek bliid mei de besite. "Hartstikke leuk. It is in moai foarpriuwke foar takom jier", seit Krol, dy't dêrmei doelt op de Tall Ships Races fan 2022. "Wy fine it moai dat der op sokke moaie âlde skippen jonge minsken noch in hiel soad leare en harren ûntwikkelje kinne."