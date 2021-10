Topjier foar de greidefûgels troch wiet en kâld waar

De positive berjochten komme foar it grut part troch it waar fan dit jier. Troch de rein wie der in protte iten beskikber foar de fûgels en koene de boeren pas hiel let it fjild op. Dat is foar de boeren sels net sa moai, mar foar de fûgels wol.

Ferromming en bliidskip

Der is bliidskip en foaral ferromming by de ferskate natoerorganisaasjes, seit Inge van der Zee fan it Bûn fan Fryske Fûgelwachten. "De ôfrûne jierren haw ik minsken mei triennen yn de eagen by it buro hân. Ferline jier wie it djiptepunt. Dat rekket minsken hiel djip. No stiene sy te juichen", seit van der Zee.

It goede jier jout gjin garânsjes foar de takomst. It is jierren lang net sa goed gien mei de fûgels en it is in proses foar de langere termyn. Mar neffens Nijdam jout it wol wer hoop. "Der binne in bult piken grut wurden en in skries kin wol 30 jier wurde. Dus dit hat wer in hiel soad ynfloed op dat wy wer lang fan de fûgels genietsje kinne."