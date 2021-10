Demisjonêr minister Hugo de Jonge op besite yn sikehûs MCL yn Ljouwert

De faksinaasjegraad moat sa gau as mooglik omheech, fynt de demisjonêr minister. Syn petear mei Hendrik Visser hat bot yndruk makke. De Urker waard yn april opnommen op de covid-ôfdieling. Hy hat tachtich dagen yn koma lein.

Visser: "Dat is een hel geweest voor mijn familie. Ik heb zes keer op het randje van de dood gelegen. Dat had een enorme impact. Ik werd opgenomen in een tijd dat vaccineren nogal ter discussie stond. De AstraZenica werd aan getwijfeld, waardoor ik het besloot uit te stellen. Juist in die tijd raakte ik besmet. Twee maanden later werd ik wakker in het MCL. Ik hoop dat mensen mij geloven, want het toont de noodzaak van vaccineren."