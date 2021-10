Persoan omkaam by flatbrân yn Drachten

De brân bruts tongersdeitemiddei út op de boppeste ferdjipping fan it gebou. It deadlike slachtoffer is ek fûn yn it appartemint dêr't de brân útbrutsen is.

De flat is folslein ûntromme. Tsientallen bewenners wurde opfongen yn in gebou fan in notaris oan de oare kant fan de strjitte.

"In part fan de bewenners kin jûn noch werom", seit Marten Klaas Brinksma fan de brânwacht. "Foar in oare groep moatte we dat noch besjen."

Brân- en wetterskea

Dat hinget derfan ôf hoe't it mei dy apparteminten is. "In tal apparteminten hat brânskea. En de brân wie op de heechste ferdjipping, dus alle apparteminten dêrûnder soenen wetterskea ha kinne."