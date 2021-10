Justysje wol selstraf ûnder betingst foar Rinus Beintema om wytoalje

Beintema hat mei sin oanstjoerd op in rjochtsaak, sei er tongersdei by de rjochtbank. Hy wol dat it ferstrekken fan wytoalje legaal wurdt.

Justysje wol dat de rjochtbank in útspraak docht oer oft it wurk fan Suver Nuver strafber is op grûn fan de Opium- en de Genêsmiddelewet.