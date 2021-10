Ald-wethâlder Sjoerd Tolsma: Empatec loslitte is 'ondoordacht'

Wol jout Tolsma ta dat it net handich wie dat er as wethâlder in dûbele pet op hie. "Ik ha it advys ek jûn om tenei ien wethâlder ferantwurdlik te meitsjen as oandielhâlder fan Empatec en in oar as fertsjintwurdiger fan de gemeente."

De enkêtekommisje woe benammen witte oft de minne finansjele situaasje fan Empatec te foarkommen west hie. "Achteraf, met de informatie en kennis die je nu hebt hadden we destijds misschien een jaarcontract moeten opstellen. Dan is helder voor Empatec wat de opdracht is en wat het oplevert."

Finansjele bydrage de wurknimmer

Kearn yn it ferhaal is de bydrage fan gemeente foar in wurknimmer by Empatec. Dat sit sa: in sosjaalwurkbedriuw kin net altyd winst meitsje. Dêrom drage gemeenten jild by.

"We hadden een financiële buffer, dus om die bijdrage van 500 euro te verhogen, daar was geen aanleiding voor. Het was ook een middel om te laten zien: kijk, het gaat goed met de werknemers bij Empatec."

"Visieloos en doordacht"

Tiisdei hearde de enkêtekommissje gemeentesekretaris Pieter Zondervan. Neffens him moat Súdwest-Fryslân serieus sjen nei de opsje om út Empatec te stappen. Tolsma hie dêr gjin wurd foar oer. "Dat is een visieloze, ondoordachte en financieel veel te dure optie. Gooi dat idee in de prullenbak. Ik vind het onbegrijpelijk. We hebben de andere gemeenten wat betreft samenwerking keihard nodig."

Ald-wethâlder Stella van Gent folge yn 2015 har partijgenoat Sjoerd Tolsma op as wethâlder. Sy sil troch de enkêtekommissje letter yn de middei heard wurde.