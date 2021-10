Skaker Migchiel de Jong lit debút op NK oan him foarby gean fanwege coronatesten

De oare Fries, Sipke Ernst - earder fan Damwâld-, docht wol mei oan it NK dat freed begjint. Hy en De Jong hiene mei fjouwer oare topskakers in koart pleit oanspand tsjin it Nederlânsk skaakbûn en de gemeente Hoogeveen. It NK is yn it gemeentehûs fan dat plak.

Ynset fan it koart pleit is it coronatagongsbewiis. Dat is in QR-koade of, foar skakers dy't net faksinearre binne, in test foar de wedstriid. En dat hellet de spilers út de konsintraasje, sa is it beswier.

De Jong: "Wy moatte twa oeren foar elke wedstriid in test dwaan litte. Dat liedt hiel bot ôf fan de tarieding. En boppedat, ik moat fan Ljouwert nei Hoogeveen reizgje."