VV Balk siket wer fuotbalskuon foar asylsikers: "Ynhelle troch aktualiteit"

De asylsikers binne entûsjast oer it fuotbaljen, seit Freddy Hornstra fan VV Balk. "Soms steane se ynienen oan it fjild. De minsken sykje ferdivedaasje en sy wolle graach meitraine."

It is net de earste kear dat de fuotbalklup skuon siket. "Ferline jier wiene der yn it azc in soad bern, dêr't wy in soad skuon foar socht hawwe."

Ynhelle troch de aktualiteit

Mar it kin no opnij, seit Hornstra. "It azc soe ticht, dêrom hiene wy gjin foarried oan skuon mear socht. Mar de aktualiteit hat ús ynhelle: it azc yn Balk bliuwt noch yn gebrûk foar in soad minsken. Dy komme dus geregeld by ús op de klup. Dêr sykje wy dan skuon foar, want dy hawwe sy sels net. Om har net op kosten te jagen, besykje wy har te helpen."