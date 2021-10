Portret fan in reinbôgefamylje: "Wat makket it út mei wa't se thúskomme?"

Der is krekt in pakketsje binnenkaam. It is fan de wurkjouwer fan mem Carl. In pakje mei reinbôgeguod dat op Rôze Sneon mei kin op de boat yn Ljouwert. Der wurdt lake as Mika by Jurre in hierbân mei de reinbôgekleuren yn it hier docht. It typearret de famylje, dy't altyd iepen en earlik oeral oer praat.

Mika wie trettjin jier doe't dy fielde dat it oars wie. Nei fiif jier kaam Mika derachter dat Mika non-binêr is. Yn dyselde perioade kaam Jurre derachter dat er homoseksueel is, mar ek net útslute kin dat er op famkes falt.