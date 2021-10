Gaasterlân krijt tinkpaniel oer fleantúchcrash yn 1941

In grut part fan Gaasterlân hat yn 1941 de crash fan de Whitley Mk.V Z6948 EY-F meimakke. "It ferhaal fan eachtsjûgen is dat it fleanmasine al boppe Ealahuzen rekke is en dat it dêrnei by Himmelum del flein is. It earste bemanningslid foel der út en waard op it Bakhúster Heech fûn. It fleantúch is doe ôfdraaid nei it Murnser Klif, oer de Iselmar en werom nei Nijemardum by de tsjerketoer del flein."

Yn de mar is der in twadde bemanningslid fallen. De lêste trije bemanningsleden hawwe nei alle gedachten besocht in needlanning yn te setten tusken Nije- en Aldemardum. "Hûndert meter efter de buorkerij fan de famylje Wagenaar oan de Hoitebuorren is de fleanmasine delkaam. De bemanningsleden binne allegearre ferstoarn."

Grutte yndruk yn Gaasterlân

It gie om Ingelsken, in Skot en in Ier. Jaarsma: "Sy binne letter op it tsjerkhou fan Nijemardum begroeven. It hat in grutte yndruk makke op de befolking fan Gaasterlân."

Op in kristlike basisskoalle yn Aldemardum learden de bern it Onzevader yn it Ingelsk fan de skoalmasters. Doe't fjouwer fan de fiif slachtoffer yn Nijemardum begroeven waarden, waard yn it bywêzen fan de Dútsers it Ingelske Onzevader opsein. "Dat jout wol oan dat sy har dochs mei respekt begroeven hawwe."

Us Heit yn it Ingelsk

By de ûntbleating sil dûmny Hinne Wagenaar, pakesizzer fan de bewenners fan de pleats dêr't de fleanmasine by delkaam, fertelle oer de crash. Mei de bern fan basisskoalle De Walikker fan Aldemardum sil hy it Onzevader yn it Ingelsk bidde. Ek is der noch in tsjûge by: de doedestiids 5-jierrige Teun Stoker, dy't yn 1941 njonken de buorkerij wenne.