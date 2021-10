15 pestisiden fûn yn Eastermarder fjildmosken: "Der skrikke je gewoan fan"

De fjildmosk, de ringmus yn it Hollânsk, is in fûgelsoart dêr't it hiel min mei giet. Der binne net in soad plakken mear dêr't sy sitte, mar Eastermar yn de Noardlike Fryske Wâlden is der ien fan. Frijwilligers fan Ringgroep Fûgel- en Natuerbeskermingswacht Eastermar dogge der ek alles oan om dat sa te hâlden.

Der binne 36 aaien en 12 jongen en âlden ûndersocht. It ûndersyk is meibetelle troch de provinsje en útfierd troch CLM Onderzoek en Advies.

15 gemyske stoffen

De stoffen dy't fûn binne, binne brûkt as diergenêsmiddel, bioside, gewaaksbeskermingsmiddel, yn de yndustry of earne oars. In soad oantroffen stoffen binne de ynsektisiden DDT en DEET, tebuconazol tsjin skimmels en antrachion dat tsjin fûgels wurket.