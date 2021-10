Smellingerlân op syk nei wat sy toeristen biede kin: no noch te ûndúdlik

Neffens ûndernimster Akkeliene Postema fan Kloesewier yn De Feanhoop is der noch wol wat wurk te fersetten om Drachten hinne. "It hat net sa'n hiel bêste namme, ik tink dat der noch wol wat wurk te dwaan is. Mar dêrfoar binne wy hjir. En it soe moai wêze as de gemeente ek dingen docht, dat it net by praten bliuwt."

Doelgroepen

Wethâlder Felix van Beek set benammen yn op in mienskiplik marketingplan om út te sykjen hokfoar doelgroepen der by de gemeente hearre. En 'met een beetje geluk hebben we ook middelen' om it te realisearjen, sa jout de wethâlder oan.