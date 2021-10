Flinke wurkdruk by húsdokters: 'Hegere wachttiden moatte je net wolle'

Karin Groeneveld is fan de Fryske ôfdieling fan de húsdoktersferiening en neffens har is it byld dat de lanlike enkête sketst yn ús provinsje net oars. "Dat de werkdruk als heel hoog wordt ervaren, herken ik zeker."

Neffens Groeneveld komt de drokte foar in part, omdat der noch soarch ynhelle wurde moat. "Dus mensen die in de covid-periode de deur niet uit durfden, maar die sinds de vaccinaties nu dan toch met alle klachtjes die ze hebben opgespaard uiteindelijk de huisarts gaan raadplegen."

Gruttere soarchfraach

Ek binne der noch in soad minsken dy't troch de coronakrisis mei psychyske klachten omrinne of dêrtroch yn de problemen rekke binne, seit Groeneveld. "Daarnaast is er los van de covid sowieso in toename van de zorgvraag, omdat we met z'n allen allemaal steeds ouder worden."

Noch in oare ferklearring is, dat der langere wachttiden binne by sikehuzen, de ggz en de jongereinsoarch. "En in de periode van de wachttijd is toch de huisarts weer het aanspreekpunt om tussentijds je klacht nogmaals te bespreken."