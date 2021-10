Transformatorhúskes yn Dokkum en Kollum soargje foar 'ferhege spanning' by omwenners

Theo Lei út Kollum, dy't sûnt koart as buorman in transformatorhúske hat, is dúdlik: "Ik ha it ek al in pear kear meld by de gemeente, wy ha echt 0.0, noch minder as 0.0 ynformaasje fan de gemeente (of Liander, red.) krigen."

Tritich transformatorhúskes

Oan de Ermeline yn Kollum waard trije wiken ferlyn út it neat wei in transformatorhúske pleatst, 90 sintimeter fan de erfgrins fan Lei. "Wy hawwe moandei oan tafel sitten mei de wethâlder, in oantal minsken fan Liander en twa amtners, mar we witte noch hieltyd net wa't watfoar ynformaasje ferstrekke moatten hie."

Wol waard foar Lei dúdlik dat der yn totaal tritich transformatorhúskes ferspraat oer de gemeente Noardeast-Fryslân pleatst wurde sille. "No, as dat eltse kear op dizze wize bart, dan kinne we hjir noch wol wat belibje."

De transformatorhúskes binne neffens Liander nedich foar it ferbetterjen fan it elektrisiteitsnet. Troch de gruttere fraach, mar bygelyks ek troch it weromleverjen fan elektrisiteit fan sinnepanielen kin it besteande net it lang net mear oan.

Gjin fergunning nedich

De transformatorhúskes kinne sûnder fergunning pleatst wurde. Wol jout Liander yn in skriftlike reaksje oan dat it foar harren tige wichtich is, om de omjouwing pro-aktyf mei te nimmen yn nut en needsaak fan dizze húskes. Hjir ha Liander en de gemeente in mienskiplike ferantwurdlikheid yn.

"Samen met de gemeente zoeken we naar een geschikte locatie voor deze transformatorhuisjes. Het gaat hier om lastige keuzes tussen draagvlak, haalbaarheid, beschikbare ruimte, overlast, kosten en tijd. Daar komt nog bij dat die elektriciteitshuisjes binnen een bepaalde straal van het verbruik geplaatst moeten worden. Er is geen vergunningsplicht voor deze transformatorhuisjes", lit in wurdfierder witte.