Iuwenâlde Koreaanske topstikken te sjen yn Ljouwerter keramykmuseum Princessehof

Dat makke ek dat sy foar de eksposysjeseal fan de ytkultuer tweintich potten mei kimchi makke. Dit is in tradisjoneel gerjocht en wurdt de hiele dei troch by elk miel iten. "It is fermintearre Sineeske koal en dat is krekt as soerkoal", leit Suk út. By de iepening sil se ferskate hapkes útdiele, dêr't ek kimchi yn sit.

Guus Hiddink

De eksposysje wurdt freed iepene troch âld-bûnscoach en eareboarger fan Koreä Guus Hiddink. Fan sneon ôf oant en mei 21 augustus 2022 is de tentoanstelling tagonklik foar publyk. De oanlieding foar de eksposysje is it 60-jierrich bestean fan de diplomatike relaasje tusken Nederlân en Súd-Koreä.