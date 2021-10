Geheim rapport foarsjocht problemen mei fargeul Holwert oan See

In grut projekt lykas Holwert oan See wurdt yn Nederlân altyd foarôfgien troch in serieuze stúdzje nei de helberheid, de kosten en de risiko's. Yn it ûndersyk foar de projektgroep Holwert oan See steane in soad krityske fraachtekens.

In nije fargeul nei it doarp Holwert komt by it wantij te lizzen. Dat is it plak yn de Waadsee dêr't wetterstreamingen út de Noardsee wei om it eilân It Amelân hinne byinoar komme. Op it wantij stiet de minste streaming en in geul dêr sil dan ek gau tichtslykje. It doarp oer it wetter berikber hâlde kin dêrtroch wolris in toer wurde.

"Technysk útfierber"

De stjoergroep Holwert oan See, ûnder lieding fan deputearre Klaas Fokkinga, wol no 'ferbetterpunten' trochfiere yn de plannen. Fokkinga sjocht sels noch hieltyd goede mooglikheden foar it projekt. "It is technysk útfierber, mar de plannen moatte wol oanpast wurde."