Koarnwertersân klear mei oerlêst dykwurk en toeristen: "Gjin twadde Volendam wurde"

Der spylje ek noch oare ynfrastruktrele swierrichheden. Sa as de lege wetterdruk. Ofrûne simmer hie it Kazemattenmuseum dêr bot lêst fan. Ek oer de tanimmende fraach nei elektrisiteit ha de ynwenners noed.

"Der is te min kapasiteit op it net. Wy binne benaud dat hjir in enoarme generator foar ús hiem komt te stean. Dat wolle wy net ha mei ús beskerme doarpsgesicht", leit Dijk út.

Parkearjen

Sels op samar in woansdei yn oktober is it drok op Koarnwertersân mei tsientallen Dútske toeristen. De measten fine it net slim om de auto 400 meter fan it Kazemattenmuseum te parkearjen, oaren sykje wol in plakje foar de huzen fan de Koarnwertersâners.

"Toeristen rinne bytiden efter ús huzen del. Toeristen binne hjir wolkom, mar wy hoege gjin twadde Volendam te wurden", seit Dijk. De toeristen gean by hege need ek gauris de boskjes yn. "Ik bin wolris traktearre op in moai, bleat achterwurk fan minsken. Dêr sit ik net op te wachtsjen."

Houtman: "Dat stekt ús wol, wy soenen eins strangere regels ha wolle. Wy meie sels ús auto's ek net foar de huzen delsette. De dyk moat frijbliuwe foar Rykswettersteat."

Petear

Doarpsbelang Koarnwertersân sil ynkoarten mei de gemeente Súdwest-Fryslân om tafel om te praten oer de oerlêst.