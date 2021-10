Smoothy-fyts op It Hearrenfean moat learlingen by polityk belûke

"It is wat in swier ding, mar gelokkich sitte der tsjillen ûnder", begjint Jelle Zoetendal syn ferhaal, wylst er in hometrainer troch de kantine fan de middelbere skoalle sleept. Mei in grutte klap set de wethâlder de fyts middenyn de kantine te plak. Zoetendal stalt dernei in diske út mei fruit.

"Aansen is it skoft en dan kinne de learlingen hjir in smoothy ophelje. Dêr stean grutte blenders en dêr meie sy dit fruit yn dwaan. Bananen, apels of sinesapels, wat sy mar wolle. Dan giet der in deksel op en meie se dy blender foarop de fyts delsette. As se dan traapje, wurdt alles ta in smoothy makke."