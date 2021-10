Nije fers fan Dichter fan Fryslân: Call Me by Your Name

Call Me by Your Name

Dû wiest al fuort doe't ik opgroeide.

Lang wist ik net iens dyn namme.

Dyn heit seach ik wolris skoffeljen.

Dyn mem seach ik soms de SRV-wein

yngean.

Pas folle letter, no ûngefear in jier

lyn, hâlde se my steande healweis de

Simmerdyk.

Se sei wyls âld en griis: 'Jonkje, ik

prate oer fan alles, mar oer it wichtichste

hâlde ik my stil.

Wêrom liet ik my net hearre? Wêrom

fytste ik deromhinne? Wie ik bang foar

konsekwinsjes? Wie it gewoanwei in

oare tiid?

Yn dy jierren hongen der hjir op it

doarp gjin reinbôgeflaggen.

Ik soe winskje dat ik it doe doard hie,

dat ik mei myn jonge pronke hie, sa't

dyn mem letter die mei dy.'

It wie mar in koart petearke, mar elke

kear as ik sûnt dy middei in kleurde

fane hingjen sjoch, tink ik oan dy

myn ûnbekende buorjonge.

En fansels soms oan dyn skoffeljende

heit op 'e tún.

Mar it meast tink ik oan wa't dat

symboal fermoedlik it meast noadich

hân hie, by de kassa yn 'e SRV-wein of

by in petear op 'e dyk.

In ferhaal wurdt pas in ferhaal as it

ferteld wurde kin.

Ja, it meast en it faakst tink ik

oan dyn mem.