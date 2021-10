Lytser dak foar nij Cambuurstadion: "Het lijkt nu meer op een voetbalstadion"

"Je stond ook niet 100 procent droog mét die daken", seit Cambuur-direkteur Ard de Graaf. "Dat is nu helemaal open en bloot komen te liggen. Daardoor komen de tribunes wel mooier uit, zou de voetbalpurist zeggen. Het begint meer op een voetbalstadion te lijken. Elk nadeel heeft z'n voordeel in dit geval."

Om dochs wat beskerming tsjin rein te ha, komt dêr in hurd soart, trochsichtich plastic. Ien fan de oanwêzigen hie wol wat noed oer it mooglik tanimmen fan lûdsoerlêst troch dizze yngreep, mar waard gerêststeld mei de meidieling dat soks goed ûndersocht is.

Ienfâldiger

Yn it oansicht fan de gevel binne der ek wat wizigingen kaam: it wurdt wat ienfâldiger. Mar gjin inkelde oanpassing hat ynfloed op it gebrûk fan it stadion, fersekeret De Graaf.

Ien en oar is ek mei de supporters bepraat. "Wij willen dat we draagvlak hebben bij de supporters", seit De Graaf. "Daar is dit uitgekomen. Andere bezuinigingsopties pasten niet, dezen wel."

Planning: begjin takom jier bouwe

Alle direkt belutsen partijen binne bliid dat ynkoarten de omjouwingsfergunning oanfrege wurdt. As dy ferliend wurdt, kin it bouwen begjin takom jier úteinsette.

De sloop fan de âlde gebouwen op it plak fan it nije stadion neist it WTC Expo set dizze moanne ek útein.