Ryk en provinsje stelle jild beskikber oan gemeenten foar rappere wenningbou

Gemeenten kinne mei yngong fan 25 oktober in bydrage oanfreegje fan op syn meast 25.000 euro foar it ynhieren fan ekstra amtlike help en saakkundichheid op it mêd fan wenjen.

Flotter fan de grûn

Deputearre Klaas Fokkinga hopet dat de ferskate wenningbouplannen dy't der yn Fryslân binne sa flotter fan de grûn komme. No heakket it proses noch wolris.

"Dat kin te meitsjen ha mei de snelheid fan de bestimmingsplannen. Dat je meardere minsken nedich hawwe om meardere bestimmingsplannen te ûntwikkeljen. It kin te meitsjen ha mei de foarfinansiering, mei petearen mei bouwers of de grûn dy't beskikber wêze moat en dêr't petearen oer komme moatte. Soms kinne gemeenten dat net besette."

It giet om wenningbouplannen dy't al bekend binne by de provinsje. "Dy moatte no ek sa gau mooglik loslutsen wurde", seit Fokkinga.

Ferantwurdlikheid by gemeenten

De partij fan Fokkinga, de FNP, kaam moandei noch mei in eigen huzeplan. Ynwenners fan Fryslân en Friezen om utens moatte foarrang krije op de Fryske hûzemerk, fynt de FNP. Gemeenten binne neffens Fokkinga sels ferantwurdlik foar de doelgroepen dêr't se foar bouwe wolle, en watfoar kwaliteit huzen se bouwe wolle.

Ryk en provinsje stelle tegearre mei-inoar 600.000 euro beskikber foar de saneamde flekspoolregeling.