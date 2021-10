Ald-foarsitter FrieslandCampina: Duorsumens sintraal yn lânbou fan de takomst

Dy takomst is der wol, seit Keurentjens, dy't ek foarsitter is fan AgroAgenda Noord-Nederland. Dat is in gearwurking fan boeren, skoallen, miljeu-organisaasjes, it bedriuwslibben en de oerheid. De organisaasje makket plannen foar it duorsumer meitsjen en ynnovearjen fan de lânbou.

Duorsumens

Neffens Keurentjes giet it yn de lânbou tsjintwurdich oer iten en sûnens, duorsumens en duorsum produsearjen en oer lânskip, in sûne boaiem en biodiversiteit. Foar de boeren is it de útdaging om dêrop yn te spyljen en in fertsjinmodel te betinken dat dêrby past. Dat is net maklik, omdat der gjin blaudruk foar bestiet.

"Tegelijkertijd zien we dat de moderne landbouw buitengewoon efficiënt en duurzaam produceert. De gedachte dat een Ot en Sien-landbouw de oplossing is, is maar zeer de vraag", seit Keurentjes oer de syktocht nei in goed fertsjinmodel en oft yntinsive lânbou dêr noch yn past.

"Het gaat niet zozeer om de manier waarop je boert, maar hoe bereik je een minimale emissie en een heel gezond product. Die weg ernaartoe wordt niet bepaald door intensief of extensief, maar door de kwaliteit van de boer en zijn bodem, bedrijfsvoering en de hele inrichting van zijn bedrijf."