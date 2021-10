Dochs Sinteklaasyntocht yn Ljouwert, mei roetfeechpiten; KOZP net bliid

"We kunnen het niet maken dat Leeuwarden weer niet een intocht krijgt. Vorig jaar door de corona en nou door dit euvel. Wij moeten de kop ervoor gaan doen", seit Dylan van Hinte fan it nije bestjoer.

Foar de bern

Hy hat er it folste fertrouwen yn dat it slagje sil, mei roetfeechpiten. "Ik heb het standpunt: een kind maakt het niet uit hoe de piet eruitziet. Piet is lief, geeft cadeautjes en dat is het allerbelangrijkste. Het is echt voor de kinderen. Ik snap dat de ouders er moeite mee hebben, maar ja, we leven ook in een andere tijd op het moment."

De yntocht yn Ljouwert is op 13 novimber. De organisaasje fan it evenemint is noch op syk nei frijwilligers.