Operaasje Fryske Flagge: Elsemieke Stokman wennet yn de Switserske Alpen

Se is berne yn Koudum, mar no hat se útsicht op bergen. Dêr hat se altiten fan dreamd. Yn Switserlân wurket se as fysioterapeute en docht se in masterstúdzje yn haadstêd Bern.

Humor

"De Friezen hâlde fan drûge humor", seit Elsemieke. Neffens har wurdt dat dêr net altiten sa goed begrepen. "Ik tink dat de Friezen ek noch earder sizze wat harren op it hert leit."

It Switserk-Dútsk - de taal "sjongt hiel erch" - hat se al goed ûnder de knibbel. It plak dêr't se wennet mei har freon liket wol wat op Koudum. Har freon rûn se tsjin it liif yn har gastfamylje.

Tradisjoneel

It tradisjonele fan it lân sprekt har oan, lykas de bergen. "De bergen is it moaiste wat der is." It leafst is se yn de natuer. "Yn de bergen, te skyen, of te rinnen." It duorret in oerke foar't se op de skys stiet. "Fan hús út sjoch ik wol de Alpen."

Mar dochs mist se Fryslân wol in bytsje: "it wetter oeral en de knotshurde wyn yn Fryslân mis ik hjir somtiden wol, dat je oeral útwaaie kinne. Dat fyn ik echt prachtich yn Fryslân." Mar sa fier is Switserlân fansels ek net fuort. Heit en mem kamen sels al in kear del op de fyts. "Se binne yn juny op de fyts stapt, doe kamen se hjir twa wike letter oan."