Justysje easket straffen tsjin swimynstrukteurs fanwegen ferdronken jonkje

It Iepenbier Ministearje hat de strafeasken útsprutsen tsjin twa swimynstrukteurs fan swimbad Ny Sudersé op De Lemmer. De eask tsjin in manlike fertochte is 240 oeren wurkstraf of 120 dagen sel. Tsjin in froulike fertochte is 180 oeren wurkstraf of 90 dagen sel easke. Justysje komt mei de straffen fanwegen harren belutsenens by it ferdrinken fan de 11-jierrige Adonay út Balk.