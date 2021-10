Ljouwerter hoareka 'al wiken dwaande mei Rôze Sneon'

"Als nachthoreca moeten we ervoor zorgen dat we zelf tot leven komen, aangezien we 16 maanden dicht zijn geweest", seit hoarekabaas Ferdinand Klugt yn reaksje op it kommentaar fan Seefat. "We willen genoeg leuke dingen doen, hebben er de energie ook voor. We hebben er alle studentenverenigingen bij betrokken en gaan vanaf donderdag het roze weekend inleiden."

Corona

Ek syn kollega Gerrit van der Meulen is dwaande mei de tarieding fan it evenemint. Troch corona spylje der lykwols ek noch oare saken. "Bij de Ouwe Stoep en de Kantelaar zijn we met twee dingen bezig. Het eerste is zorgen dat de zaken weer volop draaien, genoeg personeel en alles op de rit krijgen sinds de vorige lockdown. Daarnaast zijn we bezig onze evenementen weer op te pakken, waaronder Roze Zaterdag aanstaand weekend."