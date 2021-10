Guus Hiddink iepenet tentoanstelling oer keramyk út Súd-Koreä

De tentoanstelling oer Súd-Koreä is fan 15 oktober ôf te sjen yn it keramykmuseum en giet oer de kultuerskiednis fan it lân. Sa giet it oer de ytkultuer, de skientme-idealen en de rituelen. Ek de populêre kultuer wurdt yn byld brocht, want it lân is ferneamd om bygelyks de 'K-pop' en films as it Oscarwinnende Parasite.

Keunstskatten

De keunstskatten yn de tentoanstelling komme fan musea lykas it Nasjonaal Museum fan Súd-Koreä yn Seoul. Hiddink is net de iennichste dy't de tentoanstelling iepenet: ek de de Súd-Koreaanske ambassadeur yn ús lân is derby