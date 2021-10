Kramer: "Doch mear om sneltestlokaasjes mooglik te meitsjen"

Direkte oanlieding foar syn oprop is de resinte sluting fan de sneltestlokaasje yn Dokkum, dy't yn totaal mar tsien dagen iepen west hat. De testoanbieder, it bedriuw Tunica Trading B.V., besleat nei ôfrûne snein de stekker derút te lûken, omdat it neffens har yn Dokkum net mear út kin.

It fergoedingesysteem foar testoanbieders is sûnt moandei oanpast. Dêr't oanbieders earder noch in fergoeding krigen op basis fan beskikbere testkapasiteit, is dat feroare nei in fergoeding foar eltse ôfnommen test.