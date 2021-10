Portret fan in reinbôgefamylje: "Ik fal oeral tusken, út en omhinne"

De stipe fan de âlden, dat hat Mika sûnder mis. Mem hat altiten sein: "Ast letter mei in partner thús komst" en nea "Ast letter in freon hast". Heit fynt alles prima, as Mika mar lokkich is.

Oer alles kinne se prate, iepen en earlik, en mei in soad leafde. "Dêrom bin ik wa't ik bin en sit ik hjir no." Oan it wurd is Mika. Mika is de namme sûnt twa jier. De bertenamme docht der net mear ta, want dy namme stiet foar alles wat Mika net mear is en nea west hat.