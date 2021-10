Walrus dûkt wer op, watfoar namme moat se krije?

Op 20 septimber waard de walrus sjoen by Skiermûntseach. It wie foar it earst yn 23 jier dat in walrus yn Nederlân sjoen waard. Letter kaam se mear as ien kear nei de haven fan Harns.

In lytse wike wie de walrus út byld, oant no dus. Sander van Dijk fan Zeehondencentrum Pieterburen befêstiget dat it om in walrus giet. Steatsboskbehear op Skylge sil nei it bist ta.

Opmerklik

Dat in walrus yn Fryslân sjoen is, is opmerklik. Der binne ferskate populaasjes fan walrussen op de wrâld, bygelyks boppe Skandinavië en by Grienlân. Yn de praktyk ferlitte walrussen it poalgebiet noait. Se kinne wol lange ôfstannen swimme.