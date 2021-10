Saak-Adonay: ynstrukteurs Lemster swimbad foar de rjochter

Op 9 febrewaris start in donearaksje foar de begraffenis fan it ferdronken jonkje. It jild is bedoeld foar it werombringen fan it lichem fan de jonge nei Eritreä ta, sadat er dêr begroeven wurde kin. Binnen in pear dagen hat de aksje mear as 20.000 euro opsmiten.

It lichem fan Adonay wurdt op 11 oktober nei Eritreä ta flein, neffens Eritreesk gebrûk moat er yn seis dagen begroeven wurde.

Twa ynstrukteurs ferfolge

De plysje docht sawat fjouwer moannen ûndersyk. Op 17 juny 2020 wurde de twa ynstrukteurs ferfolge troch it Iepenbier Ministearje. Se binne ferantwurdlik omdat se net genôch op de jongen let ha.

In tredde swimlearaar wurdt troch it IM net ferfolge. Dy learaar joech op it stuit fan it ynsidint yn in oar bad les. It swimbad wurdt ek net ferfolge.