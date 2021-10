Soargen oer fuortspielen stikken strân op It Amelân

De gatten dy't troch de 'strânfallen' ûntsteane soene gefaarlike situaasjes opsmite kinne foar kuierders en foar eilanners dy't mei de auto oer it strân ride.

It probleem docht him foar op it Suudwest en op it strân by Hollum.

Warskôgingsbuorden

Neffens wethâlder Piet IJnsen is it net dúdlik wa't oanspraaklik is: de gemeente of Rykswettersteat. De gemeente is yn alle gefallen mei Rykswetterstaat yn petear oer it pleatsen fan warskôgingsbuorden.

It strân wurdt op guon plakken hieltyd smeller troch de streaming. Rykswettersteat hat yn 2017 en 2019 ekstra sân taheakke. Dat bart yn 2023 wer.