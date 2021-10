"Rôze Sneon is net goed sichtber yn Ljouwert"

Seefat wie mei syn stichting Promo Gay Leeuwarden ûnder oare inisjatyfnimmer fan it meifarren fan in skûtsje by de Canal Parade yn Amsterdam yn 2008 en 2019.

Hy fielt him negearre. Seefat is dêr iepen oer. De organisaasje fan Rôze Sneon hat wol in byltenis fan Seefat brûkt foar promoasjedoelen, mar dat wie it.

Boechbyld

Dat stekt de man dy't yn 2019 ferklaaid as frijheidsbyld by de Canal Pride yn Amsterdam letterlik it boechbyld wie fan de Fryske gaymienskip.

"In bytsje nuver is it wol. It hie foar de organisaasje in kâns west. Wy ha in grut netwurk, dus dan kinne je in soad minsken en bedriuwen berikke."

'Miste kâns'

Seefat fynt it in miste kâns dat je yn de stêd no kwalik wat fernimme fan Rôze Sneon: "It hie hjir no rôze kleurje moatten. Dat kin op safolle ferskillende wizen. As stêd moatte je fan soks profitearje. Dêr hienen wy graach oer meitinke wollen."