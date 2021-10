Nij fabryk Wetterskip Fryslân sil bioplestik meitsje út ôffalwetter

It fabryk sil produkten meitsje dy't yn 'e natuer ôfbrutsen wurde kinne. It giet bygelyks om sied- en plantebakjes dy't yn 'e grûn oplosse, lânboufoly dat ôfbrekt neidat it ûnderploege is, ôfbrekbere gewichten foar de fisksport en selsheeljend beton. It projekt kin útwreide wurde as it súkses hat.

Wetterskip Fryslân ynvestearret tegearre mei fjouwer oare wetterskippen rom 2,5 miljoen euro yn it projekt. Dêrneist ynvestearje ek it Fryske bedriuw Paques Biomaterials en HVC yn dizze ûntwikkeling. De ynstallaasje fan it fabryk sil yn 2022 klear wêze.