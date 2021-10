Coming Out Day op Dalton Dokkum: "It fielt net as ik in label nedich ha"

"It fielt net as ik in label nedich ha of as ik yn in hokje pas." De 16-jierrige Dieuke Westra kaam der twa jier lyn efter dat der wat yn it plaatsje net kloppe. "In freon fan my waard transman. Doe klikte der ek wat yn my. De fraach spile op: hoe bin ik dan eins?"

Op dit stuit identifisearret Dieuke mei genderneutraal en pan-seksueel. Dat hâldt yn dat Dieuke gjin jonge of famke is en ek net spesifyk op in jonge of famke falt.

De direkte omjouwing fan Dieuke reagearre oer it algemien goed: "Ik ha in freon en âlden dy't my stypje. Se fine it wol yngewikkeld, mar se dogge harren bêst."