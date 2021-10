Robin fytst fan Noarwegen nei Portugal en freget omtinken foar fersmoarging

Robin tocht dat er Nederlân wol koe, "maar ik ben echt verbaasd. Ik ging naar Terschelling toe om te werken als strandwacht, en zag hoe mooi het wad is."

Stugge Friezen

Underweis nei de Nederlânske westkust slepte er yn Frjentsjer. "Ze zeggen altijd dat Friezen zo stug zijn, maar ik kom bijna niet aan fietsen toe." Oeral yn Fryslân wolle minsken in praatsje mei him meitsje.

Hy hat ek in tintsje mei, dêr't er yn Skandinavië mei oan it wyldkampearjen wie. Yn Nederlân binne de measte campings al ticht, dêrom koe er by in adres fan Vrienden op de Fiets telâne.

Ien probleem moast er noch wol oplosse: it fytspaad oer de Ofslútdyk is sletten. Hy hope dat er mei fyts en surfplanke de spesjale fytsbus yn koe... en dat is slagge.

De hiele reis filmet Robin himsels om der in dokumintêre fan te meitsjen.