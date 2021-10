Organisaasje yntocht Ljouwert lûkt him werom: feiligens ûnder druk

Net as roetfeechpyt

De frijwilligers sjogge it neffens Anceaux net sitten om as roetfeechpyt oer strjitte te gean. "Het gaat ons om de herkenbaarheid. Onze pieten willen net herkend worden. En we willen ook geen carnaval en dat is wat je krijgt met al die kleuren."

De bern hoege net de dupe te wurden, tinkt Anceaux. Hy is yn petear mei in partij dy't de yntocht wol organisearje wol. "Wij werken aan alles mee. Ze krijgen de draaiboeken, financiën, pakken. Noem maar op. Alles wat ze nodig hebben kunnen ze krijgen."

Dan wol roetfeechpieten

De yntocht yn Ljouwert feroaret dan wol, seit Anceaux: "Dat wordt een intocht met roetveegpieten. Dat is in ieder geval duidelijk."

It SSIL hopet dat de yntocht trochgiet. "Wij vinden dat de stad dat verdient. Maar of het helemaal gaat lukken? Wij denken van wel, maar het is niet meer aan ons. Wij zijn niet meer verantwoordelijk."